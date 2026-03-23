«Мастерс» в Майами, 2026 год: расписание матчей 23 марта

Сегодня, 23 марта, на хардовых кортах в Майами (США) продолжится турнир категории «Мастерс». В рамках соревновательного дня пройдут матчи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с частичным расписанием на сегодня.

Теннис. АТР‑1000 в Майами (США). Четвёртый круг. Расписание самых заметных матчей 23 марта (время московское)

18:00 — Александр Шевченко (Россия) — Уго Умбер (Франция, 34).

19:00 — Франсиско Серундоло (Аргентина, 19) — Даниил Медведев (Россия, 10).

19:30 — Феликс Оже‑Альяссим (Канада, 8) — Теренс Атман (США).

21:00 — Фрэнсис Тиафо (США, 20) — Якуб Меншик (Чехия).

23:00 — Алехандро Табило (Чили, 41) — Алекс Михельсен (США).

23:00 — Марин Чилич (Хорватия, 49) — Александр Зверев (Германия, 4).

00:00 — Кентен Алис (Франция, 47) — Камиль Майхшак (Польша, 41).