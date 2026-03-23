Россиянин Киватцев одержал победу на турнире М15 в хорватском Ровине

Российский теннисист Кирилл Киватцев стал чемпионом грунтового турнира ITF M15 в Ровине (Хорватия), обыграв в финале соревнований итальянца Томаззо Компануччи (430-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.

По ходу турнира Киватцев обыграл 1004-ю ракетку мира украинца Тимура Бельдюгина (6:3, 7:5), 1521-го номера рейтинга хорвата Антонио Волявца (7:6 (7:2), 6:2), 248-ю ракетку мира немца Тома Генча (5:7, 6:0, 6:4), а в полуфинале турнира — 1203-й номера рейтинга нидерландского теннисиста Элгина Хёблала (6:7 (5:7), 6:3, 6:2).

Для 28-летнего Киватцева лучшей позицией в рейтинге АТР является 479-е место, которое он занимал в 2019 году. Сейчас россиянин является 580-й ракеткой мира.

