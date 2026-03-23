Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Корда прокомментировал победу над Алькарасом на «Мастерсе» в Майами

Корда прокомментировал победу над Алькарасом на «Мастерсе» в Майами
Комментарии

36-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда прокомментировал победу в матче третьего круга «Мастерса» в Майами над первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (6:3, 5:7, 6:4).

Майами (м). 3-й круг
22 марта 2026, воскресенье. 22:05 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 4
6 		5 6
         
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда

«Честно говоря, до матча я даже не знал, что никогда раньше не играл против первой ракетки мира. В конце концов, это всего лишь рейтинг. Есть много невероятных игроков, которые прямо сейчас могли бы быть первыми. С самого начала дня я хотел сосредоточиться только на своей стороне корта — не терять настрой, быть вовлечённым и верить в себя. Думаю, когда играешь против более высокоранговых соперников, иногда теряешь уверенность. Это было единственное, чего я требовал от себя на протяжении всего матча.

Хорошо, что я не думал о серии проигранных очков во втором сете, — это могло бы только усугубить ситуацию. Думаю, одно из лучших качеств тенниса в том, что всё может измениться очень быстро. Так же, как Карлос от 3:5 и 15-30 смог выиграть сет 7:5 — всё меняется в одно мгновение. Один из ключевых моментов — замедлиться и вернуться к тому, что работает. К счастью, в тот момент Райан (тренер Корды. – Прим. «Чемпионата») поднялся и подсказал мне, что можно улучшить. Это было решающим моментом. И, конечно, моя подача — без неё я бы не оказался в следующем раунде турнира», – приводит слова Корды Punto de Break.

Материалы по теме
«Никогда не видел его в таком состоянии». Алькарас шокировал всех своим провалом в Майами
«Никогда не видел его в таком состоянии». Алькарас шокировал всех своим провалом в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android