«В ключевых розыгрышах он сыграл лучше». Алькарас — о поражении от Корды в Майами

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал поражение в матче третьего круга «Мастерса» в Майами от американца Себастьяна Корды. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:5, 4:6.

«Это был сложный матч, безусловно. Себастьян сегодня играл невероятно — просто великолепно. Было много очень напряжённых моментов, в которых я не сумел воспользоваться своими шансами. Думаю, он сыграл лучше именно в этих ключевых розыгрышах. Я бы сказал, что в этом и была разница. Так что поздравляю его — он это заслужил.

Думаю, в целом я провёл хороший матч. Были лишь отдельные моменты, когда он играл на невероятном уровне, а у меня не получались нужные удары. Много раз был счёт 30-30, 40-40, «ровно», где я не смог реализовать свои возможности. Но, конечно, нужно учитывать и соперника. В такие моменты Себастьян играл потрясающе, на очень высоком уровне.

Мы немного всё обсудили с командой — посмотрели на весь матч, на то, что я делал очень хорошо и просто хорошо.

Я бы сказал, что то, над чем я работал на тренировках, мне удалось реализовать. В предыдущих турнирах были вещи, с которыми я не чувствовал себя комфортно, но здесь, по ходу турнира, я чувствовал себя всё лучше и лучше. Думаю, процесс идёт правильно. Несмотря на поражение сегодня, я считаю, что нахожусь на верном пути», – сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.