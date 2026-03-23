«В ключевых розыгрышах он сыграл лучше». Алькарас — о поражении от Корды в Майами

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал поражение в матче третьего круга «Мастерса» в Майами от американца Себастьяна Корды. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:5, 4:6.
«Это был сложный матч, безусловно. Себастьян сегодня играл невероятно — просто великолепно. Было много очень напряжённых моментов, в которых я не сумел воспользоваться своими шансами. Думаю, он сыграл лучше именно в этих ключевых розыгрышах. Я бы сказал, что в этом и была разница. Так что поздравляю его — он это заслужил.
Думаю, в целом я провёл хороший матч. Были лишь отдельные моменты, когда он играл на невероятном уровне, а у меня не получались нужные удары. Много раз был счёт 30-30, 40-40, «ровно», где я не смог реализовать свои возможности. Но, конечно, нужно учитывать и соперника. В такие моменты Себастьян играл потрясающе, на очень высоком уровне.
Мы немного всё обсудили с командой — посмотрели на весь матч, на то, что я делал очень хорошо и просто хорошо.
Я бы сказал, что то, над чем я работал на тренировках, мне удалось реализовать. В предыдущих турнирах были вещи, с которыми я не чувствовал себя комфортно, но здесь, по ходу турнира, я чувствовал себя всё лучше и лучше. Думаю, процесс идёт правильно. Несмотря на поражение сегодня, я считаю, что нахожусь на верном пути», – сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.
- 23 марта 2026
-
11:20
-
10:46
-
10:32
-
10:19
-
10:08
-
09:50
-
09:22
-
08:30
-
05:13
-
04:55
-
03:52
-
03:34
-
03:25
-
02:41
-
01:33
-
01:20
-
01:01
-
00:58
-
00:50
-
00:46
-
00:37
-
00:35
-
00:32
-
00:25
-
00:09
- 22 марта 2026
-
23:48
-
22:36
-
22:26
-
21:44
-
21:27
-
20:59
-
20:51
-
20:43
-
20:30
-
20:17