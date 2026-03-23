Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Алькарас объяснил, в чём заключается преимущество соперников в матчах с ним

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал психологический аспект в матчах с теннисистами, занимающими более низкое положение в рейтинге, после неожиданного поражения от Себастьяна Корды на «Мастерсе» в Майами (3:6, 7:5, 4:6).

Майами (м). 3-й круг
22 марта 2026, воскресенье. 22:05 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 4
6 		5 6
         
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда

«Думаю, это очевидно: когда ты находишься в такой позиции, когда ты выигрываешь турниры и имеешь хороший баланс побед и поражений, соперникам становится легче в психологическом плане. Игроки, которые выходят против меня или других топ-игроков, чувствуют, что им нечего терять, а только есть что приобрести.

Поэтому в некоторые моменты или даже почти весь матч они играют без давления. Такое у меня ощущение после матчей. Я сам не думаю о давлении и не чувствую его. Я просто стараюсь играть как можно лучше. Но, думаю, мои соперники не испытывают того давления, которое обычно есть в других матчах», – сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

