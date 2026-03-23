Алькарас объяснил, в чём заключается преимущество соперников в матчах с ним

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал психологический аспект в матчах с теннисистами, занимающими более низкое положение в рейтинге, после неожиданного поражения от Себастьяна Корды на «Мастерсе» в Майами (3:6, 7:5, 4:6).
|1
|2
|3
|
|7
|4
|
|5
|6
«Думаю, это очевидно: когда ты находишься в такой позиции, когда ты выигрываешь турниры и имеешь хороший баланс побед и поражений, соперникам становится легче в психологическом плане. Игроки, которые выходят против меня или других топ-игроков, чувствуют, что им нечего терять, а только есть что приобрести.
Поэтому в некоторые моменты или даже почти весь матч они играют без давления. Такое у меня ощущение после матчей. Я сам не думаю о давлении и не чувствую его. Я просто стараюсь играть как можно лучше. Но, думаю, мои соперники не испытывают того давления, которое обычно есть в других матчах», – сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.
- 23 марта 2026
-
11:20
-
10:46
-
10:32
-
10:19
-
10:08
-
09:50
-
09:22
-
08:30
-
05:13
-
04:55
-
03:52
-
03:34
-
03:25
-
02:41
-
01:33
-
01:20
-
01:01
-
00:58
-
00:50
-
00:46
-
00:37
-
00:35
-
00:32
-
00:25
-
00:09
- 22 марта 2026
-
23:48
-
22:36
-
22:26
-
21:44
-
21:27
-
20:59
-
20:51
-
20:43
-
20:30
-
20:17