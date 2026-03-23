«Шелтон, Алькарас и Джокович». Синнер назвал топ‑3 футболок ATP

Итальянский теннисист Янник Синнер в шутливой форме ответил на необычный вопрос о том, футболки с чьими именами теннисистов стали бы хитом продаж.

«Нам нужен рынок и в США, так что, Бен [Шелтон], почему бы и нет? Нам нужно мыслить всесторонне. Для Европы у нас уже есть два кандидата: Карлос [Алькарас] и Новак [Джокович]», — приводит слова Синнера Overtime Tennis.

По версии Янника, идеальный мерчендайз ATP — это: девятая ракетка мира Бен Шелтон — чтобы завоевать любовь американской публики; первая ракетка мира Карлос Алькарас — звезда нового поколения из Испании; третья ракетка мира Новак Джокович — живая легенда тенниса, чья популярность не знает границ.