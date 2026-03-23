Алькарас рассказал о планах на ближайшие дни после поражения в Майами
Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о планах на ближайшие дни после неожиданного поражения в матче третьего круга «Мастерса» в Майами от американца Себастьяна Корды (3:6, 7:5, 4:6).
Майами (м). 3-й круг
22 марта 2026, воскресенье. 22:05 МСК
Карлос Алькарас
Окончен
1 : 2
Себастьян Корда
«Пока не знаю. Наверное, поеду домой — мне очень хочется провести несколько дней с семьёй и друзьями, отдохнуть. Не знаю, сколько времени моя команда даст мне на отдых.
Затем я вернусь к тренировкам. Уже скоро начинается грунтовый сезон. Меня ждут отличные турниры, и я с нетерпением жду их.
Сейчас в моих планах немного отдохнуть, перезагрузиться, набраться сил и подойти к грунтовому сезону в хорошей форме», – сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.
