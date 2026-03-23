Себастьян Корда — пятый американский игрок, победивший первую ракетку мира по версии ATP

Американский теннисист Себастьян Корда совершил историческое достижение на «Мастерсе» в Майами, став пятым американским теннисистом, которому удалось обыграть первую ракетку мира по версии ATP на этом престижном турнире. Более того, Корда — первый американец, родившийся во Флориде (в городе Брадентон), добившийся такого успеха с момента основания соревнования в 1985 году.
До Себастьяна Корды лишь четыре американца добивались успеха в матчах против действующих лидеров мирового рейтинга на этом турнире: это Дэвид Уитон (в 1991 году), Майкл Чанг (1992), Андре Агасси (1995 ) и Энди Роддик (2008).
В матче третьего круга турнира Корда обыграл действующего лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Поединок продлился 1 час 42 минуты.
