Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Себастьян Корда — пятый американский игрок, победивший первую ракетку мира по версии ATP

Getty Images
Комментарии

Американский теннисист Себастьян Корда совершил историческое достижение на «Мастерсе» в Майами, став пятым американским теннисистом, которому удалось обыграть первую ракетку мира по версии ATP на этом престижном турнире. Более того, Корда — первый американец, родившийся во Флориде (в городе Брадентон), добившийся такого успеха с момента основания соревнования в 1985 году.

Майами (м). 3-й круг
22 марта 2026, воскресенье. 22:05 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 4
6 		5 6
         
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда

До Себастьяна Корды лишь четыре американца добивались успеха в матчах против действующих лидеров мирового рейтинга на этом турнире: это Дэвид Уитон (в 1991 году), Майкл Чанг (1992), Андре Агасси (1995 ) и Энди Роддик (2008).

В матче третьего круга турнира Корда обыграл действующего лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Поединок продлился 1 час 42 минуты.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android