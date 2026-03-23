Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко — о победе над Макнелли: в начале матча она была очень агрессивна на корте

Соболенко — о победе над Макнелли: в начале матча она была очень агрессивна на корте
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу в третьем круге «тысячника» в Майами над американкой Кэти Макнелли (6:4, 6:2).

Майами (ж). 3-й круг
23 марта 2026, понедельник. 02:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Кэти Макнелли
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли

«Сначала она играла невероятно, была очень агрессивна на корте, определённо лучше меня принимала подачи в первых геймах. Я очень рада, что выиграла гейм при счёте 4:4, я бы сказала, что это был ключевой момент матча. Этот гейм позволил мне сделать шаг вперёд и начать доминировать до конца встречи, после чего я улучшила подачу, игру с мячом и стала играть с большей уверенностью. Во втором сете я немного увеличила темп и просто пошла за победой. Я счастлива, что удалось избежать третьего сета, там всё могло бы стать очень сложным», – сказала Соболенко в студии Tennis Channel.

В четвёртом круге турнира в Майами Соболенко сыграет с китаянкой Чжэн Цинвэнь.

Материалы по теме
Соболенко пробилась в 4-й круг Майами! Алькарас и Хачанов сошли с дистанции. Как это было
Соболенко пробилась в 4-й круг Майами! Алькарас и Хачанов сошли с дистанции. Как это было
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android