Соболенко — о победе над Макнелли: в начале матча она была очень агрессивна на корте

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу в третьем круге «тысячника» в Майами над американкой Кэти Макнелли (6:4, 6:2).
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
«Сначала она играла невероятно, была очень агрессивна на корте, определённо лучше меня принимала подачи в первых геймах. Я очень рада, что выиграла гейм при счёте 4:4, я бы сказала, что это был ключевой момент матча. Этот гейм позволил мне сделать шаг вперёд и начать доминировать до конца встречи, после чего я улучшила подачу, игру с мячом и стала играть с большей уверенностью. Во втором сете я немного увеличила темп и просто пошла за победой. Я счастлива, что удалось избежать третьего сета, там всё могло бы стать очень сложным», – сказала Соболенко в студии Tennis Channel.
В четвёртом круге турнира в Майами Соболенко сыграет с китаянкой Чжэн Цинвэнь.
- 23 марта 2026
-
12:46
-
12:23
-
12:20
-
11:52
-
11:51
-
11:45
-
11:37
-
11:20
-
10:46
-
10:32
-
10:19
-
10:08
-
09:50
-
09:22
-
08:30
-
05:13
-
04:55
-
03:52
-
03:34
-
03:25
-
02:41
-
01:33
-
01:20
-
01:01
-
00:58
-
00:50
-
00:46
-
00:37
-
00:35
-
00:32
-
00:25
-
00:09
- 22 марта 2026
-
23:48
-
22:36
-
22:26