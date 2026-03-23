Рыбакина в четвёртый раз в сезоне сыграла в третьем круге на турнирах WTA-1000

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина является единственной теннисисткой, которой удалось выйти в третий круг на всех текущих и прошедших турнирах WTA-1000 в сезоне-2026. В третьем круге «тысячника» в Майами Рыбакина обыграла украинку Марту Костюк (6:3, 6:4).
Помимо турнира в Майами, в сезоне-2026 Рыбакина также приняла участие в «тысячниках» в Дубае (ОАЭ), Дохе (Катар) и Индиан-Уэллсе (США). На каждом из этих турниров она добиралась до третьего круга. В Дубае ей пришлось сняться с матча третьего круга с хорваткой Антоние Ружич (7:5, 4:6, 0:1), в Дохе она уступила на стадии 1/4 финала канадке Виктории Мбоко (5:7, 6:4, 4:6), а в Индиан-Уэллсе проиграла в финале белоруске Арине Соболенко (6:3, 3:6, 6:7 (6:8)).
За право сыграть в 1/4 финала турнира в Майами Елена Рыбакина поспорит с австралийкой Талией Гибсон.
- 23 марта 2026
