Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рыбакина в четвёртый раз в сезоне сыграла в третьем круге на турнирах WTA-1000
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина является единственной теннисисткой, которой удалось выйти в третий круг на всех текущих и прошедших турнирах WTA-1000 в сезоне-2026. В третьем круге «тысячника» в Майами Рыбакина обыграла украинку Марту Костюк (6:3, 6:4).

Майами (ж). 3-й круг
22 марта 2026, воскресенье. 22:40 МСК
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Помимо турнира в Майами, в сезоне-2026 Рыбакина также приняла участие в «тысячниках» в Дубае (ОАЭ), Дохе (Катар) и Индиан-Уэллсе (США). На каждом из этих турниров она добиралась до третьего круга. В Дубае ей пришлось сняться с матча третьего круга с хорваткой Антоние Ружич (7:5, 4:6, 0:1), в Дохе она уступила на стадии 1/4 финала канадке Виктории Мбоко (5:7, 6:4, 4:6), а в Индиан-Уэллсе проиграла в финале белоруске Арине Соболенко (6:3, 3:6, 6:7 (6:8)).

За право сыграть в 1/4 финала турнира в Майами Елена Рыбакина поспорит с австралийкой Талией Гибсон.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android