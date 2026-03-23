Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хуан-Карлос Ферреро вновь опроверг слухи о раке

Комментарии

Бывший первый номер мирового рейтинга Хуан-Карлос Ферреро выступил с категоричным опровержением слухов о наличии у него онкологического заболевания. По его словам, информация, распространившаяся в социальных сетях, не имеет под собой никаких оснований.

«Я хочу дать понять, что это полная неправда. Это безумие, что это продолжает происходить. Я призываю к ответственности тех, кто распространяет такого рода информацию, не проверяя её достоверность», — написал теннисист в социальных сетях.

Бывший профессиональный теннисист Ферреро уже был вынужден опровергать аналогичные домыслы в октябре прошлого года.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android