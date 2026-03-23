Хуан-Карлос Ферреро вновь опроверг слухи о раке

Бывший первый номер мирового рейтинга Хуан-Карлос Ферреро выступил с категоричным опровержением слухов о наличии у него онкологического заболевания. По его словам, информация, распространившаяся в социальных сетях, не имеет под собой никаких оснований.

«Я хочу дать понять, что это полная неправда. Это безумие, что это продолжает происходить. Я призываю к ответственности тех, кто распространяет такого рода информацию, не проверяя её достоверность», — написал теннисист в социальных сетях.

Бывший профессиональный теннисист Ферреро уже был вынужден опровергать аналогичные домыслы в октябре прошлого года.