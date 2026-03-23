«Каждый наш матч превращается в битву». Соболенко — о предстоящей встрече с Циньвэнь
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от предстоящего матча четвёртого круга турнира WTA-1000 в Майами с китаянкой Чжэн Циньвэнь.
Майами (ж). 4-й круг
23 марта 2026, понедельник. 22:00 МСК
Арина Соболенко
Чжэн Циньвэнь
«Я сосредоточена на восстановлении после каждого матча, телу это нужно и помогает вновь войти в игровой ритм. Теперь меня ждёт Чжэн Циньвэнь, игра с которой всегда представляет большой вызов на корте, независимо от наших предыдущих встреч. Каждый наш матч превращается в настоящую битву и зрелище, это обычно увлекательные матчи для публики. В прошлом году мы уже пересекались здесь, в Майами, и я рада, что мы снова встретимся на турнире», – сказала Соболенко в студии Tennis Channel.
