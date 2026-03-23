Турнир WTA-1000 в Майами: расписание матчей 23 марта

Турнир WTA-1000 в Майами: расписание матчей 23 марта
Сегодня, 23 марта, на хардовых кортах в Майами (США) продолжится турнир категории WTA-1000. В рамках соревновательного дня пройдут матчи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием на сегодня.

Теннис. WTA-1000 в Майами (США). Четвёртый круг. Расписание матчей 23 марта (время московское):

18:00. Каролина Мухова (Чехия) – Александра Эала (Филиппины);

19:30. Мирра Андреева (Россия) – Виктория Мбоко (Канада);

20:30. Сорана Кырстя (Румыния) – Кори Гауфф (США);

21:00. Хейли Баптист (США) – Елена Остапенко (Латвия);

22:00. Арина Соболенко (Беларусь) – Чжэн Циньвэнь (Китай);

22:30. Жаклин Кристиан (Румыния) – Джессика Пегула (США);

02:00. Аманда Анисимова (США) – Белинда Бенчич (Швейцария);

03:30. Елена Рыбакина (Казахстан) – Талия Гибсон (Австралия).

