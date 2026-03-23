«Наверное, лучший матч в моей жизни». Фис — о разгромной победе над Циципасом в Майами

31-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис прокомментировал победу над греком Стефаносом Циципасом в матче третьего круга «Мастерса» в Майами со счётом 6:0, 6:1.

– Это, наверное, лучший матч в моей жизни. Раньше я играл отличные матчи, но этот уровень был просто сумасшедший. Не знаю, что сказать (улыбается). Очень доволен своей игрой и надеюсь, что смогу держать такой уровень до конца недели.

— Можешь сказать, что ты полностью вернулся после травмы?

– О, да, я полностью вернулся. Как будто и не уходил! – сказал Фис в интервью на корте после матча.

В четвёртом круге турнира в Майами Артюр Фис сыграет с представителем Монако Валентеном Вашеро.