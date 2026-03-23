Циньвэнь — о победе над Мэдисон Киз: в начале игры её мячи летели словно бомбы

Чемпионка Олимпийских игр, 26-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь прокомментировала победу в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Майами над американкой Мэдисон Киз. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:4.

«Это было действительно непросто. Мэдисон играла невероятно. В начале игры её мячи летели словно бомбы — я не успевала реагировать. Я давно не играла на такой скорости, мне понадобилось время, чтобы адаптироваться.

Мне очень нравится играть в Майами, особенно перед вами, ребята. Надеюсь, смогу задержаться на этом турнире подольше — мне здесь действительно очень нравится», – сказала Циньвэнь на корте после матча.

За выход в 1/4 финала турнира в Майами Чжэн Циньвэнь поспорит с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.