Рыбакина рассказала о проблемах при подготовке к Майами после финала в Индиан-Уэллсе

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина рассказала, с какими сложностями столкнулась при подготовке к «тысячнику» в Майами после завершения турнира в Индиан-Уэллсе, в финале которого она уступила белоруске Арине Соболенко со счётом 6:3, 3:6, 6:7 (6:8).
– Переход от Индиан-Уэллса к этому турниру получился очень быстрым. Там вы сыграли великолепный финал. Как для вас прошёл этот переход?
— Скажу, что разница во времени тоже сыграла свою роль, и в целом это было непросто, потому что мы вылетели сразу после матча и прилетели сюда довольно поздно. Затем мы планировали взять пару дней отдыха, чтобы тело восстановилось, а потом я хотела потренироваться два дня. Но в итоге из-за погоды и дождя мне удалось провести только одну тренировку перед первым матчем.
Это было немного сложно, но я довольна тем, как сыграла первый матч и как играю сейчас. Надеюсь, смогу продолжать в том же духе и каким-то образом оставаться свежей на протяжении всех матчей, – сказала Рыбакина в студии Tennis Channel.
