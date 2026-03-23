Рыбакина — о победе над Костюк в Майами: очень довольна, что выиграла в двух сетах

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала выход в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Майами. В матче третьего круга она была сильнее украинки Марты Костюк со счётом 6:3, 6:4.

«С Мартой всегда получаются тяжёлые матчи. Я почувствовала, что корт сегодня немного отличался от центрального, поэтому мне нужно было адаптироваться, и подача мне действительно сильно помогла. Я очень довольна победой в двух сетах», – сказала Рыбакина в студии Tennis Channel.

За выход в четвертьфинал турнира в Майами Рыбакина поспорит с австралийкой Талией Гибсон.