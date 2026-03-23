Даниил Медведев — Франсиско Серундоло: текстовая онлайн-трансляция 3-го круга Майами

Сегодня, 23 марта, на хардовых кортах «Мастерса» в Майами пройдут матчи второго круга. Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло, занимающим 19-ю строчку мирового рейтинга. Встреча начнётся не ранее 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Франсиско Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Майами. Теннисисты впервые сыграют друг с другом.

Турнир в Майами проходит с 19 по 29 марта. Действующим чемпионом соревнований является чех Якуб Меншик. В прошлогоднем финале он обыграл титулованного сербского теннисиста Новака Джоковича со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).