«С Ариной у меня всегда тяжёлые битвы». Рыбакина — о противостоянии с Соболенко

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина поделилась мнением о своём противостоянии в туре с белоруской Ариной Соболенко. Ранее теннисистки играли в финале «тысячника» в Индиан-Уэллсе, в финале которого Рыбакина уступила со счётом 6:3, 3:6, 6:7 (6:8).

«Думаю, мы подталкиваем друг друга, в каждом матче доводим себя до предела, и именно так мы прогрессируем. И не только с Ариной — со всеми топ-игроками. Такие сложные матчи заставляют тебя больше думать о том, что нужно улучшить, что можно сделать лучше.

С Ариной у меня всегда тяжёлые битвы. Мы обе мощно бьём, у нас сильные подачи. Я считаю, что в Индиан-Уэллсе сыграла очень хорошо, особенно в одном из сетов, но потом мой физический уровень немного просел, и было обидно проиграть в третьем сете. Мы боролись за каждое очко, матч был очень равным.

Сейчас, в целом я довольна своей игрой. Надеюсь продолжать в том же духе, а самое главное — оставаться здоровой», – сказала Рыбакина в студии Tennis Channel.