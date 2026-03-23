Мирра Андреева — Виктория Мбоко: текстовая онлайн‑трансляция матча 4-го круга в Майами

Сегодня, 23 марта, на хардовых кортах «тысячника» в Майами пройдут матчи четвёртого круга. Российская теннисистка, 10‑я ракетка мира Мирра Андреева встретится с канадкой Викторией Мбоко, занимающей девятую строчку мирового рейтинга. Встреча начнётся не ранее 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн‑трансляцию матча Мирра Андреева — Виктория Мбоко в четвёртом круге «Мастерса» в Майами.

Ранее теннисистки встречались дважды в рамках турниров WTA, счёт личных встреч равный — 1-1. Андреева одолела Мбоко в финале Аделаиды в середине января 2026 года со счётом 6:3, 6:1. Виктория взяла реванш в феврале в третьем круге Дохи — 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), отыграв матчбол на приёме.

Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Действующей победительницей «тысячника» в Майами является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.