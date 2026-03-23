Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек объявила о завершении сотрудничества с тренером Вимом Фиссеттом.

«Иногда жизнь и спорт преподносят такие моменты… Майами стал для меня сложным турниром. Я чувствую разочарование, горечь и, конечно, ответственность за свою игру на корте. Но я также извлекла много важных уроков, и это очень по-человечески.

Тем не менее после многих месяцев совместной работы с моим тренером Вимом Фиссеттом я решила пойти другим путём. Это был насыщенный период, полный вызовов и важного опыта. Я благодарна ему за поддержку, опыт и всё, чего мы добились вместе — включая одно из моих главных спортивных мечтаний.

Вим, спасибо за это время и за уроки, которые я получила благодаря тебе. Желаю тебе всего наилучшего – как в профессиональной, так и в личной жизни.

Остальная часть моей команды остаётся без изменений. Я знаю, что у многих есть вопросы, но расскажу о своих дальнейших шагах в подходящий момент. Сейчас я беру паузу, чтобы позаботиться о себе, осмыслить этот опыт и подготовиться к новому этапу. Просто шаг за шагом, ведь, как я часто говорю, это марафон, а не спринт.

Спасибо за вашу поддержку. До скорой встречи», – написала Швёнтек в одной из социальных сетей.

Фиссетт и Швёнтек начали своё сотрудничество в октябре 2024 года. Под руководством специалиста полька выиграла Уимблдон (2025), а также выходила в полуфиналы на Открытом чемпионате Австралии (2025) и «Ролан Гаррос» (2025).