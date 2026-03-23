Рыбакина поделилась ожиданиями от предстоящего матча четвёртого круга в Майами
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от предстоящего матча четвёртого круга турнира WTA-1000 в Майами с австралийкой Талией Гибсон.
Майами (ж). 4-й круг
24 марта 2026, вторник. 03:30 МСК
Елена Рыбакина
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Талия Гибсон
«Честно говоря, я её практически не знаю. Знаю, что в этом сезоне она выступает очень хорошо. Думаю, сначала я, конечно, пообщаюсь со своей командой, посмотрю её матчи и постараюсь подготовиться как можно лучше.
И, конечно, моё преимущество — это подача, независимо от того, кто по другую сторону сетки. Мне нужно сделать на этом акцент, а дальше посмотрим, как сложится матч», – сказала Рыбакина в студии Tennis Channel.
