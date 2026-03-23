«Вам должно быть стыдно». Циципас жаловался судье во время проигранного матча с Фисом
Поделиться
51-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в матче третьего круга турнира категории «Мастерс» в Майами, где встретился с представителем Франции Артюром Фисом, по ходу встречи эмоционально обратился к судье Грегу Алленсфорту, пожаловавшись на освещение на корте.
Майами (м). 3-й круг
23 марта 2026, понедельник. 04:00 МСК
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Стефанос Циципас
С. Циципас
«Вам должно быть стыдно. Вы когда-нибудь видели, чтобы я так подавал и ошибался с форхенда на протяжении пяти часов? Такого не бывает. Я не вижу мяч, не понимаю, как он его видит», – сказал Циципас в ходе матча.
Греческий спортсмен проиграл во встрече с Фисом и не смог ввйти в следующий круг турнира.
Действующим победителем турнира является чех Якуб Меншик.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 марта 2026
-
17:30
-
17:23
-
17:00
-
16:51
-
16:50
-
16:16
-
15:52
-
15:41
-
15:27
-
15:00
-
14:23
-
12:46
-
12:23
-
12:20
-
11:52
-
11:51
-
11:45
-
11:37
-
11:20
-
10:46
-
10:32
-
10:19
-
10:08
-
09:50
-
09:22
-
08:30
-
05:13
-
04:55
-
03:52
-
03:34
-
03:25
-
02:41
-
01:33
-
01:20
-
01:01