Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Вам должно быть стыдно». Циципас жаловался судье во время проигранного матча с Фисом

Комментарии

51-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в матче третьего круга турнира категории «Мастерс» в Майами, где встретился с представителем Франции Артюром Фисом, по ходу встречи эмоционально обратился к судье Грегу Алленсфорту, пожаловавшись на освещение на корте.

Майами (м). 3-й круг
23 марта 2026, понедельник. 04:00 МСК
Артюр Фис
Франция
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		1
         
Стефанос Циципас
Греция
«Вам должно быть стыдно. Вы когда-нибудь видели, чтобы я так подавал и ошибался с форхенда на протяжении пяти часов? Такого не бывает. Я не вижу мяч, не понимаю, как он его видит», – сказал Циципас в ходе матча.

Греческий спортсмен проиграл во встрече с Фисом и не смог ввйти в следующий круг турнира.

Действующим победителем турнира является чех Якуб Меншик.

Сетка "Мастерса" в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android