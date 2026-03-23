«Вам должно быть стыдно». Циципас жаловался судье во время проигранного матча с Фисом

51-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в матче третьего круга турнира категории «Мастерс» в Майами, где встретился с представителем Франции Артюром Фисом, по ходу встречи эмоционально обратился к судье Грегу Алленсфорту, пожаловавшись на освещение на корте.

«Вам должно быть стыдно. Вы когда-нибудь видели, чтобы я так подавал и ошибался с форхенда на протяжении пяти часов? Такого не бывает. Я не вижу мяч, не понимаю, как он его видит», – сказал Циципас в ходе матча.

Греческий спортсмен проиграл во встрече с Фисом и не смог ввйти в следующий круг турнира.

Действующим победителем турнира является чех Якуб Меншик.