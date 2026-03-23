Младший брат Алькараса выиграл юниорский турнир U15 в Мурсии

Младший брат первой ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса, 14-летний Хайме Алькарас стал победителем турнира U15 в Мурсии. Спортсмен, чьим соперником в финальном матче стал Родриго Бургос Касарес, выиграл решающую встречу со счётом 6:1, 6:2.

Минувшим вечером сам Карлос Алькарас проиграл в третьем круге «тысячника» в Майами, уступив американцу Себастьяну Корде.

Майами (м). 3-й круг
22 марта 2026, воскресенье. 22:05 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 4
6 		5 6
         
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда

Это стало вторым поражением в трёх последних для Алькараса-старшего матчах после серии из 16 побед на старте сезона. Неделей ранее испанец в полуфинале турнира АТР-1000 в Индиан Уэллсе уступил россиянину Даниилу Медведеву (10-я ракетка мира).

Материалы по теме
«Никогда не видел его в таком состоянии». Алькарас шокировал всех своим провалом в Майами
