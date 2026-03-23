Младший брат Алькараса выиграл юниорский турнир U15 в Мурсии

Младший брат первой ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса, 14-летний Хайме Алькарас стал победителем турнира U15 в Мурсии. Спортсмен, чьим соперником в финальном матче стал Родриго Бургос Касарес, выиграл решающую встречу со счётом 6:1, 6:2.

Минувшим вечером сам Карлос Алькарас проиграл в третьем круге «тысячника» в Майами, уступив американцу Себастьяну Корде.

Это стало вторым поражением в трёх последних для Алькараса-старшего матчах после серии из 16 побед на старте сезона. Неделей ранее испанец в полуфинале турнира АТР-1000 в Индиан Уэллсе уступил россиянину Даниилу Медведеву (10-я ракетка мира).