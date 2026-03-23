Уимблдон представил постер турнира, который пройдёт в этом сезоне

Пресс-служба одного из четырёх турниров «Большого шлема», Уимблдона, представила официальный постер текущего сезона. Соревнования пройдут в Лондоне с 29 июня по 12 июля.

Фото: Wimbledon

Уимблдон считается старейшим турниром «Большого шлема», он проводится с 1877 года на травяном покрытии. Действующим победителем соревнований среди мужчин является нынешняя вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер, у женщин — полька Ига Швёнтек, занимающая в мировом рейтинге третье место.

Ранее официальный постер этого сезона представил французский «Ролан Гаррос», который проходит на грунте на месяц раньше Уимблдона. В этом году его проведение запланировано с 24 мая по 7 июня.