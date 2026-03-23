Янник Синнер высказался о новом регламенте Формулы-1

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением о новом техническом регламенте Формулы-1. Итальянец, который является поклонником «Феррари», оценил старт сезона-2026.

«Совершенно точно, ситуация изменилась. Стало гораздо больше обгонов. С точки зрения «Феррари», мы, собственно, недалеко от лидеров — занимаем второе место. Мне приятно наблюдать за тем, как итальянский гонщик выступает вместе с Джорджем [Расселлом], с которым я в хороших отношениях», — сказал Синнер в интервью для Sky Sports.

Соотечественник Синнера и пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли одержал первую победу в карьере на Гран-при Китая, став вторым самым молодым победителем гонок в истории Формулы-1.

