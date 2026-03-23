Мухова уверенно обыграла Эалу и вышла в четвертьфинал «тысячника» в Майами
14-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова в четвёртом круге «тысячника» в Майами одержала уверенную победу над соперницей из Филиппин Александрой Эалой, занимающей в рейтинге WTA 29-е место. Встреча продолжалась ровно один час и завершилась со счётом 6:0, 6:2.
Майами (ж). 4-й круг
23 марта 2026, понедельник. 18:10 МСК
Каролина Мухова
Александра Эала
По ходу матча Мухова не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала все пять заработанных брейк-пойнтов. Эала также ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.
В четвертьфинале Мухова сыграет с победительницей матча между россиянкой Миррой Андреевой и канадкой Викторией Мбоко.
Материалы по теме
