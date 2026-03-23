Шевченко в двух сетах проиграл Умберу в матче третьего круга «Мастерса» в Майами
84-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко в двух сетах уступил сопернику из Франции Уго Умберу, занимающему в рейтинге АТР 34-е место, в матче третьего круга «Мастерса» в Майами. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счётом 4:6, 6:7 (2:7).
Майами (м). 3-й круг
23 марта 2026, понедельник. 18:10 МСК
По ходу матча Шевченко сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. Умбер подал навылет 13 раз, не допустил ни одной двойной ошибки и смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх.
В четвёртом круге Умбер сыграет с победителем матча между Даниилом Медведевым (Россия) и Франсиско Серундоло (Аргентина).
