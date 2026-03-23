Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Боузкова/Валентова проиграли Синьюй/Ифань во втором круге «тысячника» в Майами

Боузкова/Валентова проиграли Синьюй/Ифань во втором круге «тысячника» в Майами
Дуэт чешских теннисисток Мари Боузковой и Терезы Валентовой уступил паре спортсменок из Китая Цзян Синьюй и Сюй Ифань во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами. Встреча соперниц продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счётом 3:6, 2:6.

Майами — парный разряд (ж). 2-й круг
23 марта 2026, понедельник. 18:10 МСК
Цзян Синьюй
Китай
Цзян Синьюй
Сюй Ифань
Китай
Сюй Ифань
Ц. Синьюй С. Ифань
Окончен
2 : 0
1 2
         
6 		6
3 		2
         
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
Тереза Валентова
Чехия
Тереза Валентова
М. Боузкова Т. Валентова

По ходу матча Синьюй/Ифань сделали один эйс, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из шести. Боузкова/Валентова по одному разу подали навылет и допустили двойные ошибки, а также сумели реализовать два брейк-пойнта из трёх заработанных.

Далее пара китайских теннисисток сыграет с дуэтом Катаржины Синяковой (Чехия) и Тэйлор Таунсенд (США).

Сетка «тысячника» в Майами (парный разряд, ж)
