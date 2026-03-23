Боузкова/Валентова проиграли Синьюй/Ифань во втором круге «тысячника» в Майами

Дуэт чешских теннисисток Мари Боузковой и Терезы Валентовой уступил паре спортсменок из Китая Цзян Синьюй и Сюй Ифань во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами. Встреча соперниц продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счётом 3:6, 2:6.

По ходу матча Синьюй/Ифань сделали один эйс, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из шести. Боузкова/Валентова по одному разу подали навылет и допустили двойные ошибки, а также сумели реализовать два брейк-пойнта из трёх заработанных.

Далее пара китайских теннисисток сыграет с дуэтом Катаржины Синяковой (Чехия) и Тэйлор Таунсенд (США).