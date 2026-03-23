Алькарас опубликовал пост после поражения от Корды на «тысячнике» в Майами
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, в матче третьего круга «Мастерса» в Майами уступивший сопернику из США Себастьяну Корде, занимающему в мировом рейтинге 36-е место, опубликовал в соцсети пост после поражения.
Майами (м). 3-й круг
22 марта 2026, воскресенье. 22:05 МСК
Карлос Алькарас
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|4
|
|5
|6
Себастьян Корда
«Вчера не получилось, но мы попробуем снова в следующем году! Теперь пора подзарядиться и подготовиться к грунтовому сезону!» — подписал Алькарас своё фото с корта.
Это стало вторым поражением Алькараса в трёх последних матчах. Ранее на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе испанец в двух сетах проиграл россиянину Даниилу Медведеву (нынешняя 10-я ракетка мира) в полуфинальной встрече турнира.
