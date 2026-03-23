Медведев — Серундоло: россиянин сравнял счёт матча третьего круга «Мастерса» в Майами

Сегодня, 23 марта, на хардовых кортах «Мастерса» в Майами проходят матчи третьего круга. Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев играет с аргентинцем Франсиско Серундоло, занимающим 19-ю строчку мирового рейтинга.

Во втором сете россиянин сравнял счёт матча, завершив вторую партию с результатом 6:4 в свою пользу. В первом сете он уступил с «баранкой».

Турнир в Майами проходит с 19 по 29 марта. Действующим чемпионом соревнований является чех Якуб Меншик. В прошлогоднем финале он одолел титулованного сербского теннисиста Новака Джоковича со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).