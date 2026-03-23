Медведев получил восьмую в карьере «баранку» в матче третьего круга «Мастерса» в Майами

Сегодня, 23 марта, чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев играет с аргентинцем Франсиско Серундоло, занимающим 19-ю строчку мирового рейтинга, в матче третьего круга «Мастерса» в Майами.

Первую партию россиянин отдал со счётом 0:6. Это стало восьмой «баранкой» в карьере Медведева. Впервые он уступил в первом сете с сухим счётом на турнире АТР-250 в Будапеште в 2017 году в матче с сербом Ласло Джере (0:6, 5:5 — Джере прошёл на отказе Медведева).

Турнир в Майами проходит с 19 по 29 марта. Действующим чемпионом соревнований является чех Якуб Меншик. В прошлогоднем финале он одолел титулованного сербского теннисиста Новака Джоковича со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).