Эррани/Паолини обыграли Михаликову/Николлс в матче второго круга «тысячника» в Майами
Итальянские теннисистки Сара Эррани и Жасмин Паолини в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Майами обыграли дуэт словачки Терезы Михаликовой и британки Оливии Николлс. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:4.
Майами — парный разряд (ж). 2-й круг
23 марта 2026, понедельник. 19:35 МСК
По ходу матча Эррани/Паолини ни разу не подали навылет и не допустили двойных ошибок, а также сумели реализовать четыре брейк-пойнта из шести. Михаликова/Николлс сделали два эйса, допустили пять двойных ошибок и реализовали 2 брейк-пойнта из 12.
Далее итальянки сыграют с победительницами матча между Мию Като/Ян Чжаосюань и Эйжой Мухаммад/Эрин Рутлифф.
Материалы по теме
