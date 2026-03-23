Эррани/Паолини обыграли Михаликову/Николлс в матче второго круга «тысячника» в Майами

Итальянские теннисистки Сара Эррани и Жасмин Паолини в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Майами обыграли дуэт словачки Терезы Михаликовой и британки Оливии Николлс. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

По ходу матча Эррани/Паолини ни разу не подали навылет и не допустили двойных ошибок, а также сумели реализовать четыре брейк-пойнта из шести. Михаликова/Николлс сделали два эйса, допустили пять двойных ошибок и реализовали 2 брейк-пойнта из 12.

Далее итальянки сыграют с победительницами матча между Мию Като/Ян Чжаосюань и Эйжой Мухаммад/Эрин Рутлифф.