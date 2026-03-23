Даниил Медведев проиграл Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Майами

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Майами (США) уступил сопернику из Аргентины Франсиско Серундоло, занимающему в мировом рейтинге 19-е место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 16 минут и завершилась со счётом 0:6, 6:4, 5:7 в пользу соперника россиянина.

По ходу матча Серундоло сделал один эйс, не допустил двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. Медведев подал навылет три раза, допустил четыре двойные ошибки и смог реализовать четыре брейк-пойнта из восьми.

Отметим, что на своём матчболе Медведев допустил двойную ошибку.

В четвёртом круге Серундоло сразится с представителем Франции Уго Умбером (34-я ракетка мира).