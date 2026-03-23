Оже-Альяссим уступил 53-й ракетке мира в третьем круге «Мастерса» в Майами

Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в матче третьего круга турнира категории «Мастерс» в Майами уступил сопернику из Франции Теренсу Атману, занимающему в мировом рейтинге 53-ю строчку. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 52 минуты и завершилась со счётом 3:6, 6:1, 3:6.

По ходу матча Оже-Альяссим выполнил 11 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. Атман подал навылет два раза, допустил две двойные ошибки и сумел реализовать два брейк-пойнта из трёх.

В следующем круге Атман сыграет с победителем матча между Фрэнсисом Тиафо и чехом Якубом Меншиком.