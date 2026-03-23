Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Феликс Оже-Альяссим — Теренс Атман, результат матча 23 марта 2026 года, счёт 1:2, третий круг; ATP 1000 Майами

Оже-Альяссим уступил 53-й ракетке мира в третьем круге «Мастерса» в Майами
Комментарии

Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в матче третьего круга турнира категории «Мастерс» в Майами уступил сопернику из Франции Теренсу Атману, занимающему в мировом рейтинге 53-ю строчку. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 52 минуты и завершилась со счётом 3:6, 6:1, 3:6.

Майами (м). 3-й круг
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Окончен
1 2 3
         
3 		6 3
6 		1 6
         
По ходу матча Оже-Альяссим выполнил 11 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. Атман подал навылет два раза, допустил две двойные ошибки и сумел реализовать два брейк-пойнта из трёх.

В следующем круге Атман сыграет с победителем матча между Фрэнсисом Тиафо и чехом Якубом Меншиком.

Сетка "Мастерса" в Майами
Материалы по теме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android