Оже-Альяссим уступил 53-й ракетке мира в третьем круге «Мастерса» в Майами
Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в матче третьего круга турнира категории «Мастерс» в Майами уступил сопернику из Франции Теренсу Атману, занимающему в мировом рейтинге 53-ю строчку. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 52 минуты и завершилась со счётом 3:6, 6:1, 3:6.
Майами (м). 3-й круг
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|1
|6
По ходу матча Оже-Альяссим выполнил 11 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. Атман подал навылет два раза, допустил две двойные ошибки и сумел реализовать два брейк-пойнта из трёх.
В следующем круге Атман сыграет с победителем матча между Фрэнсисом Тиафо и чехом Якубом Меншиком.
Материалы по теме
