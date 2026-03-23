Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Показать ещё Все новости
Самсонова/Кенин вышли в третий круг «тысячника» в Майами

Дуэт российской теннисистки Людмилы Самсоновой и американки Софьи Кенин в матче второго круга турнира категории WTA-1000 обыграл пару Ингрид Нил (Эстония) и Алдилы Сутджиади (Индонезия). Встреча соперниц продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счётом 6:3, 4:6, 1:0 (10:6).

Майами — парный разряд (ж). 2-й круг
23 марта 2026, понедельник. 20:05 МСК
С. Кенин Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 1 10
3 		6 0 6
         
И. Нил А. Сутджиади

По ходу матча Самсонова и Кенин сделали один эйс, допустили три двойные ошибки и реализовали шесть брейк-пойнтов из семи. Нил/Сутджиади подали навылет два раза, также допустили три двойные ошибки и реализовали шесть брейк-пойнтов из 17.

Далее россиянка и американка сыграют с парой Габриэлы Дабровски (Канада) и Луизы Стефани (Бразилия).

