Самсонова/Кенин вышли в третий круг «тысячника» в Майами
Дуэт российской теннисистки Людмилы Самсоновой и американки Софьи Кенин в матче второго круга турнира категории WTA-1000 обыграл пару Ингрид Нил (Эстония) и Алдилы Сутджиади (Индонезия). Встреча соперниц продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счётом 6:3, 4:6, 1:0 (10:6).
Майами — парный разряд (ж). 2-й круг
23 марта 2026, понедельник. 20:05 МСК
Софья Кенин
Людмила Самсонова
С. Кенин Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|1 10
|
|6
|0 6
Ингрид Нил
Алдила Сутджиади
И. Нил А. Сутджиади
По ходу матча Самсонова и Кенин сделали один эйс, допустили три двойные ошибки и реализовали шесть брейк-пойнтов из семи. Нил/Сутджиади подали навылет два раза, также допустили три двойные ошибки и реализовали шесть брейк-пойнтов из 17.
Далее россиянка и американка сыграют с парой Габриэлы Дабровски (Канада) и Луизы Стефани (Бразилия).
Материалы по теме
