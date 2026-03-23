Мирра Андреева с «баранкой» уступила Мбоко в четвёртом круге «тысячника» в Майами
Поделиться
10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в четвёртом круге турнира категории WTA-1000 уступила сопернице из Канады Виктории Мбоко, занимающей в рейтинге WTA девятое место, и не смогла выйти в четвертьфинал. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 24 минуты и завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 0:6.
Майами (ж). 4-й круг
23 марта 2026, понедельник. 19:50 МСК
Мирра Андреева
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|0
|
|4
|6
Виктория Мбоко
По ходу матча Андреева сделала шесть эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх. Мбоко подала навылет семь раз, допустила девять двойных ошибок и смогла реализовать три брейк-пойнта из девяти.
Соперницей Мбоко в четвертьфинале турнира станет чешка Каролина Мухова.
Комментарии
