Мирра Андреева — Виктория Мбоко, результат матча 23 марта 2026, счёт 1:2, четвертый круг; WTA 1000 Майами

Мирра Андреева с «баранкой» уступила Мбоко в четвёртом круге «тысячника» в Майами
10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в четвёртом круге турнира категории WTA-1000 уступила сопернице из Канады Виктории Мбоко, занимающей в рейтинге WTA девятое место, и не смогла выйти в четвертьфинал. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 24 минуты и завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 0:6.

Майами (ж). 4-й круг
23 марта 2026, понедельник. 19:50 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 0
7 7 		4 6
         
Виктория Мбоко
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

По ходу матча Андреева сделала шесть эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх. Мбоко подала навылет семь раз, допустила девять двойных ошибок и смогла реализовать три брейк-пойнта из девяти.

Соперницей Мбоко в четвертьфинале турнира станет чешка Каролина Мухова.

