Мирра Андреева с «баранкой» уступила Мбоко в четвёртом круге «тысячника» в Майами

10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в четвёртом круге турнира категории WTA-1000 уступила сопернице из Канады Виктории Мбоко, занимающей в рейтинге WTA девятое место, и не смогла выйти в четвертьфинал. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 24 минуты и завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 0:6.

По ходу матча Андреева сделала шесть эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх. Мбоко подала навылет семь раз, допустила девять двойных ошибок и смогла реализовать три брейк-пойнта из девяти.

Соперницей Мбоко в четвертьфинале турнира станет чешка Каролина Мухова.