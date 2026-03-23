Мирра Андреева проиграла Виктории Мбоко второй раз подряд

10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева уступила сопернице из Канады Виктории Мбоко, являющейся девятой ракеткой мира, в матче четвёртого круга «тысячника» в Майами.

Это стало вторым подряд поражением Андреевой в поединке с Мбоко. Ранее она уступила канадке в матче третьего круга «тысячника» в Катаре в феврале 2026 года. Тогда встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:5) в пользу Виктории.

Отметим, что на текущем турнире в Майами Андреева и Мбоко играют вместе в парном разряде. Они дошли до второго круга турнира, где сразятся с Джессикой Пегулой и Сторм Хантер.

Соперницей Мбоко в четвертьфинале турнира в одиночном разряде станет чешка Каролина Мухова.