Мирра Андреева проиграла Виктории Мбоко второй раз подряд
Поделиться
10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева уступила сопернице из Канады Виктории Мбоко, являющейся девятой ракеткой мира, в матче четвёртого круга «тысячника» в Майами.
Майами (ж). 4-й круг
23 марта 2026, понедельник. 19:50 МСК
Мирра Андреева
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|0
|
|4
|6
Виктория Мбоко
Это стало вторым подряд поражением Андреевой в поединке с Мбоко. Ранее она уступила канадке в матче третьего круга «тысячника» в Катаре в феврале 2026 года. Тогда встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:5) в пользу Виктории.
Отметим, что на текущем турнире в Майами Андреева и Мбоко играют вместе в парном разряде. Они дошли до второго круга турнира, где сразятся с Джессикой Пегулой и Сторм Хантер.
Соперницей Мбоко в четвертьфинале турнира в одиночном разряде станет чешка Каролина Мухова.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 марта 2026
-
23:39
-
23:17
-
22:58
-
22:43
-
22:22
-
22:05
-
21:50
-
21:30
-
21:15
-
20:57
-
20:40
-
20:29
-
20:12
-
19:54
-
19:41
-
19:29
-
19:06
-
18:43
-
17:48
-
17:30
-
17:23
-
17:00
-
16:51
-
16:50
-
16:16
-
15:52
-
15:41
-
15:27
-
15:00
-
14:23
-
12:46
-
12:23
-
12:20
-
11:52
-
11:51