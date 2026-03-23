Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Теннис Новости

«Помню, вчера играл Корда, было нечто похожее». Серундоло — о победе над Медведевым

«Помню, вчера играл Корда, было нечто похожее». Серундоло — о победе над Медведевым
Комментарии

19-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло, одолевший в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Майами чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева, поделился эмоциями от победы.

Майами (м). 3-й круг
23 марта 2026, понедельник. 19:10 МСК
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7
0 		6 5
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Это был великолепный матч, очень тяжёлый. Я впервые играл с Даниилом. — наверное, он один из немногих, с кем я в туре никогда не встречался. Я не знал, чего ожидать. Я никогда не тренировался с ним, но много смотрел, как он играл в этом году. У него пока выдаётся хороший год, я знал, что будет непросто.

Не ожидал, что в первом сете поведу 6:0, а потом будет брейк во втором. Он начал играть очень круто. Всё очень быстро менялось. Я продолжал верить и оставался в игре. Помню, вчера играл Корда (победил первую ракетку мира Карлоса Алькараса. – Прим. «Чемпионата), это было нечто похожее – сет и брейк Корды, а потом третий сет. Я оставался и продолжал верить. В третьем сете оба сыграли хорошо. Всё разрешилось в мою пользу», — сказал Серундоло в интервью на корте.

