«Помню, вчера играл Корда, было нечто похожее». Серундоло — о победе над Медведевым

19-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло, одолевший в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Майами чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева, поделился эмоциями от победы.
«Это был великолепный матч, очень тяжёлый. Я впервые играл с Даниилом. — наверное, он один из немногих, с кем я в туре никогда не встречался. Я не знал, чего ожидать. Я никогда не тренировался с ним, но много смотрел, как он играл в этом году. У него пока выдаётся хороший год, я знал, что будет непросто.
Не ожидал, что в первом сете поведу 6:0, а потом будет брейк во втором. Он начал играть очень круто. Всё очень быстро менялось. Я продолжал верить и оставался в игре. Помню, вчера играл Корда (победил первую ракетку мира Карлоса Алькараса. – Прим. «Чемпионата), это было нечто похожее – сет и брейк Корды, а потом третий сет. Я оставался и продолжал верить. В третьем сете оба сыграли хорошо. Всё разрешилось в мою пользу», — сказал Серундоло в интервью на корте.
