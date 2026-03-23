В одиночных сетках турниров в Майами не осталось россиян до начала 1/4 финала
Сегодня, 23 марта, на хардовых кортах Майами продолжаются турниры категории WTA-1000 и ATP-1000. В одиночных разрядах проходят матчи третьего и четвёртого кругов. По итогам соревновательного дня в одиночных сетках турнира не осталось ни одного россиянина до начала четвертьфинальных поединков. Последними свои матчи завершили Даниил Медведев и Мирра Андреева.
Медведев в матче третьего круга «Мастерса» уступил сопернику из Аргентины Франсиско Серундоло, занимающему в мировом рейтинге 19-ю строчку. Встреча завершилась со счётом 0:6, 6:4, 5:7.
Майами (м). 3-й круг
23 марта 2026, понедельник. 19:10 МСК
Франсиско Серундоло
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|7
|
|6
|5
Даниил Медведев
Андреева не смогла пробиться в четвертьфинал «тысячника», проиграв сопернице из Канады Виктории Мбоко (девятая ракетка мира). Матч закончился со счётом 6:7 (4:7), 0:6.
Майами (ж). 4-й круг
23 марта 2026, понедельник. 19:50 МСК
Мирра Андреева
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|0
|
|4
|6
Виктория Мбоко
Материалы по теме
