В одиночных сетках турниров в Майами не осталось россиян до начала 1/4 финала

Сегодня, 23 марта, на хардовых кортах Майами продолжаются турниры категории WTA-1000 и ATP-1000. В одиночных разрядах проходят матчи третьего и четвёртого кругов. По итогам соревновательного дня в одиночных сетках турнира не осталось ни одного россиянина до начала четвертьфинальных поединков. Последними свои матчи завершили Даниил Медведев и Мирра Андреева.

Медведев в матче третьего круга «Мастерса» уступил сопернику из Аргентины Франсиско Серундоло, занимающему в мировом рейтинге 19-ю строчку. Встреча завершилась со счётом 0:6, 6:4, 5:7.

Андреева не смогла пробиться в четвертьфинал «тысячника», проиграв сопернице из Канады Виктории Мбоко (девятая ракетка мира). Матч закончился со счётом 6:7 (4:7), 0:6.