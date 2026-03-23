Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

В одиночных сетках турниров в Майами не осталось россиян до начала 1/4 финала

В одиночных сетках турниров в Майами не осталось россиян до начала 1/4 финала
Комментарии

Сегодня, 23 марта, на хардовых кортах Майами продолжаются турниры категории WTA-1000 и ATP-1000. В одиночных разрядах проходят матчи третьего и четвёртого кругов. По итогам соревновательного дня в одиночных сетках турнира не осталось ни одного россиянина до начала четвертьфинальных поединков. Последними свои матчи завершили Даниил Медведев и Мирра Андреева.

Медведев в матче третьего круга «Мастерса» уступил сопернику из Аргентины Франсиско Серундоло, занимающему в мировом рейтинге 19-ю строчку. Встреча завершилась со счётом 0:6, 6:4, 5:7.

Майами (м). 3-й круг
23 марта 2026, понедельник. 19:10 МСК
Франсиско Серундоло
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7
0 		6 5
         
Даниил Медведев
Андреева не смогла пробиться в четвертьфинал «тысячника», проиграв сопернице из Канады Виктории Мбоко (девятая ракетка мира). Матч закончился со счётом 6:7 (4:7), 0:6.

Майами (ж). 4-й круг
23 марта 2026, понедельник. 19:50 МСК
Мирра Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 0
7 7 		4 6
         
Виктория Мбоко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android