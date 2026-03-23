Мбоко — самая юная теннисистка, дошедшая до 1/4 финала Майами и Индиан-Уэллса в один сезон

Девятая ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко в матче четвёртого круга турнира категории WTA-1000 одержала победу над россиянкой Миррой Андреевой и смогла выйти в четвертьфинал.

19-летняя Мбоко, согласно Opta, ныне является самой молодой теннисисткой, дошедшей в рамках одного сезона до четвертьфиналов «тысячников» в Майами и Индиан-Уэллсе. Ранее этого достигала датчанка Каролина Возняцки, это произошло в 2009 году.

Ранее Мбоко в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе уступила первой ракетке мира Арине Соболенко. В 1/4 финала в Майами канадка сразится с Каролиной Муховой (14-я ракетка мира).