Мбоко — самая юная теннисистка, дошедшая до 1/4 финала Майами и Индиан-Уэллса в один сезон

Девятая ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко в матче четвёртого круга турнира категории WTA-1000 одержала победу над россиянкой Миррой Андреевой и смогла выйти в четвертьфинал.

Майами (ж). 4-й круг
23 марта 2026, понедельник. 19:50 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 0
7 7 		4 6
         
Виктория Мбоко
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

19-летняя Мбоко, согласно Opta, ныне является самой молодой теннисисткой, дошедшей в рамках одного сезона до четвертьфиналов «тысячников» в Майами и Индиан-Уэллсе. Ранее этого достигала датчанка Каролина Возняцки, это произошло в 2009 году.

Ранее Мбоко в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе уступила первой ракетке мира Арине Соболенко. В 1/4 финала в Майами канадка сразится с Каролиной Муховой (14-я ракетка мира).

Сетка WTA-1000 в Майами
Мирра проиграла с «баранкой» в Майами! Россиян в одиночных сетках больше не осталось
