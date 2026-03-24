Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александрова/Штолляр снялись с «тысячника» в Майами из-за травмы россиянки — источник

Александрова/Штолляр снялись с «тысячника» в Майами из-за травмы россиянки — источник
Комментарии

Дуэт российской теннисистки Екатерины Александровой и венгерки Фанни Штолляр снялся с «тысячника» в Майами, не сыграв в матче второго круга в парном разряде, из-за травмы спины Александровой. Об этом сообщает аккаунт Olimpíada todo dia в соцсети.

Майами — парный разряд (ж). 2-й круг
23 марта 2026, понедельник. 21:50 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Фанни Штолляр
Венгрия
Фанни Штолляр
Е. Александрова Ф. Штолляр
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Луиза Стефани
Бразилия
Луиза Стефани
Г. Дабровски Л. Стефани

Теннисистки должны были провести встречу с канадкой Габриэлой Дабровски и спортсменкой из Бразилии Луизой Стефани, однако их соперницы проходят в четвертьфинальную стадию без борьбы.

Ранее Александрова/Штолляр обыграли в первом круге американок Алисию Паркс и Слоан Стивенс.

В парном разряде на турнире из россиянок продолжат борьбу Мирра Андреева в дуэте с Викторией Мбоко, а также Людмила Самсонова в паре с Софьей Кенин.

Сетка "тысячника" в Майами (парный разряд, ж)
Мирра проиграла с «баранкой» в Майами! Россиян в одиночных сетках больше не осталось
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android