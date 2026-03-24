Александрова/Штолляр снялись с «тысячника» в Майами из-за травмы россиянки — источник
Дуэт российской теннисистки Екатерины Александровой и венгерки Фанни Штолляр снялся с «тысячника» в Майами, не сыграв в матче второго круга в парном разряде, из-за травмы спины Александровой. Об этом сообщает аккаунт Olimpíada todo dia в соцсети.
Теннисистки должны были провести встречу с канадкой Габриэлой Дабровски и спортсменкой из Бразилии Луизой Стефани, однако их соперницы проходят в четвертьфинальную стадию без борьбы.
Ранее Александрова/Штолляр обыграли в первом круге американок Алисию Паркс и Слоан Стивенс.
В парном разряде на турнире из россиянок продолжат борьбу Мирра Андреева в дуэте с Викторией Мбоко, а также Людмила Самсонова в паре с Софьей Кенин.
