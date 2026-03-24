Гауфф обыграла Кырстю и вышла в четвертьфинал турнира в Майами
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф в матче четвёртого круга турнира категории WTA-1000 в Майами обыграла соперницу из Румынии Сорану Кырстю и вышла в четвертьфинал. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 6 минут и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:2.
Майами (ж). 4-й круг
23 марта 2026, понедельник. 21:45 МСК
Сорана Кырстя
Окончен
1 : 2
Кори Гауфф
По ходу матча Кырстя сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Гауфф подала навылет также один раз, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10.
В четвертьфинальном поединке Гауфф сразится с победительницей матча между Амандой Анисимовой и Белиндой Бенчич.
