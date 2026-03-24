Хейли Баптист — Елена Остапенко, результат матча 23 марта 2026, счёт 2:0, четвёртый круг; WTA 1000 Майами

Остапенко проиграла Баптист в четвёртом круге «тысячника» в Майами
24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко в матче четвёртого круга «тысячника», проходящего в Майами, уступила представительнице США Хейли Баптист и не смогла выйти в четвертьфинал. Встреча соперниц продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась со счётом 3:6, 4:6.

Майами (ж). 4-й круг
23 марта 2026, понедельник. 22:35 МСК
Хейли Баптист
США
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Елена Остапенко
Латвия
По ходу матча Баптист сделала девять эйсов, допустила две двойные ошибки, а также реализовала три брейк-пойнта из восьми. Остапенко подала навылет два раза, не допустила ни одной двойной ошибки и смогла реализовать 1 брейк-пойнт из 10 заработанных.

Далее Баптист сыграет с победительницей матча между Ариной Соболенко и Чжэн Циньвэнь.

Сетка WTA-1000 в Майами
Соболенко в сете от 1/4 финала Майами! А Мирра и Медведев проиграли с «баранками». LIVE!
