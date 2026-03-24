Остапенко проиграла Баптист в четвёртом круге «тысячника» в Майами

24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко в матче четвёртого круга «тысячника», проходящего в Майами, уступила представительнице США Хейли Баптист и не смогла выйти в четвертьфинал. Встреча соперниц продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась со счётом 3:6, 4:6.

По ходу матча Баптист сделала девять эйсов, допустила две двойные ошибки, а также реализовала три брейк-пойнта из восьми. Остапенко подала навылет два раза, не допустила ни одной двойной ошибки и смогла реализовать 1 брейк-пойнт из 10 заработанных.

Далее Баптист сыграет с победительницей матча между Ариной Соболенко и Чжэн Циньвэнь.