Соболенко рассказала о забавном случае, связанном с просьбой от фаната

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, обыгравшая в матче третьего круга «тысячника» в Майами американку Кэти Макнелли, рассказала о забавном случае в карьере, связанном с просьбой со стороны фаната.

— Вы очень популярны во всём мире. Что было самым сумасшедшим из того, что фанаты для вас делали или говорили?

– (Смеётся) Самой сумасшедшей вещью было, когда в уборной меня просили расписаться в паспорте. Это было забавно. Я не хотела этого делать, но раз меня попросили, то я такая типа: «Ну хорошо, как хочешь, держи», – сказала Соболенко в интервью после поединка.

Далее Соболенко сыграет на турнире с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь.