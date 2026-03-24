Соболенко рассказала о забавном случае, связанном с просьбой от фаната

Соболенко рассказала о забавном случае, связанном с просьбой от фаната
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, обыгравшая в матче третьего круга «тысячника» в Майами американку Кэти Макнелли, рассказала о забавном случае в карьере, связанном с просьбой со стороны фаната.

Майами (ж). 3-й круг
23 марта 2026, понедельник. 02:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Кэти Макнелли
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли

— Вы очень популярны во всём мире. Что было самым сумасшедшим из того, что фанаты для вас делали или говорили?
(Смеётся) Самой сумасшедшей вещью было, когда в уборной меня просили расписаться в паспорте. Это было забавно. Я не хотела этого делать, но раз меня попросили, то я такая типа: «Ну хорошо, как хочешь, держи», – сказала Соболенко в интервью после поединка.

Далее Соболенко сыграет на турнире с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь.

