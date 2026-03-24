Меншик проиграл Тиафо на «Мастерсе» в Майами, не сумев защитить титул

13-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик в третьем круге «Мастерса» в Майами уступил представителю США Фрэнсису Тиафо, занимающему в рейтинге АТР 20-е место, и лишился возможности защитить титул действующего чемпиона турнира. Встреча соперников продолжалась 2 часа 52 минуты и завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (11:13).

По ходу матча Тиафо сделал шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и не реализовал оба заработанных брейк-пойнта. Меншик подал навылет 21 раз, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт.

Меншик из-за данного поражения опустится в рейтинге с 13-го на 26-е место.

В четвёртом круге Тиафо сыграет с французом Теренсом Атманом (53-я ракетка мира).