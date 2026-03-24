Меншик проиграл Тиафо на «Мастерсе» в Майами, не сумев защитить титул
Поделиться
13-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик в третьем круге «Мастерса» в Майами уступил представителю США Фрэнсису Тиафо, занимающему в рейтинге АТР 20-е место, и лишился возможности защитить титул действующего чемпиона турнира. Встреча соперников продолжалась 2 часа 52 минуты и завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (11:13).
Майами (м). 3-й круг
23 марта 2026, понедельник. 21:50 МСК
Фрэнсис Тиафо
Якуб Меншик
По ходу матча Тиафо сделал шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и не реализовал оба заработанных брейк-пойнта. Меншик подал навылет 21 раз, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт.
Меншик из-за данного поражения опустится в рейтинге с 13-го на 26-е место.
В четвёртом круге Тиафо сыграет с французом Теренсом Атманом (53-я ракетка мира).
Комментарии
- 24 марта 2026
-
00:56
-
00:40
-
00:25
-
00:14
-
00:02
- 23 марта 2026
-
23:39
-
23:17
-
22:58
-
22:43
-
22:22
-
22:05
-
21:50
-
21:30
-
21:15
-
20:57
-
20:40
-
20:29
-
20:12
-
19:54
-
19:41
-
19:29
-
19:06
-
18:43
-
17:48
-
17:30
-
17:23
-
17:00
-
16:51
-
16:50
-
16:16
-
15:52
-
15:41
-
15:27
-
15:00
-
14:23