Мирра Андреева брала медицинский тайм-аут из-за проблем со спиной во время матча с Мбоко
10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева брала медицинский тайм-аут из-за проблем со спиной во время матча четвёртого круга турнира в Майами с представительницей Канады Викторией Мбоко. Встреча завершилась победой канадки со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:0.
Майами (ж). 4-й круг
23 марта 2026, понедельник. 19:50 МСК
Мирра Андреева
Виктория Мбоко
Отметим, что на текущем турнире в Майами Андреева и Мбоко играют вместе в парном разряде. Они дошли до второго круга турнира, где сразятся с Джессикой Пегулой и Сторм Хантер.
Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале прошлогоднего розыгрыша одолела американку Джессику Пегулу.
