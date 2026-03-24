Пегула вышла в четвертьфинал турнира в Майами, где может сыграть с Рыбакиной
Американская теннисистка Джессика Пегула вышла в четвертьфинал турнира в Майами. На стадии 1/8 финала она обыграла румынку Жаклин Кристиан со счётом 6:4, 6:1.
Майами (ж). 4-й круг
24 марта 2026, вторник. 00:15 МСК
Жаклин Кристиан
Окончен
0 : 2
Джессика Пегула
Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут. За это время Пегула сделала шесть подач навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса и три двойные ошибки.
В следующем круге Пегула сразится с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан) – Талия Гибсон (Австралия)
Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн.
Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале прошлогоднего розыгрыша одолела американку Джессику Пегулу.
