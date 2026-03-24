Пегула вышла в четвертьфинал турнира в Майами, где может сыграть с Рыбакиной

Американская теннисистка Джессика Пегула вышла в четвертьфинал турнира в Майами. На стадии 1/8 финала она обыграла румынку Жаклин Кристиан со счётом 6:4, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут. За это время Пегула сделала шесть подач навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса и три двойные ошибки.

В следующем круге Пегула сразится с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан) – Талия Гибсон (Австралия)

Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн.

Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале прошлогоднего розыгрыша одолела американку Джессику Пегулу.