Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь, результат матча 24 марта 2026, счет 2:0, 1/8 финала турнира WTA-1000 в Майами

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Майами
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Майами. На стадии 1/8 финала она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 6:4.

Майами (ж). 4-й круг
24 марта 2026, вторник. 00:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. За это время китаянка сделала восемь подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один из пяти брейк-пойнтов. На счету Соболенко четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Соболенко встретится с американкой Хейли Баптист.

Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале прошлогоднего розыгрыша одолела американку Джессику Пегулу.

Комментарии
