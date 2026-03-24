Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Майами
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Майами. На стадии 1/8 финала она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 6:4.
Майами (ж). 4-й круг
24 марта 2026, вторник. 00:15 МСК
Арина Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Чжэн Циньвэнь
Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. За это время китаянка сделала восемь подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один из пяти брейк-пойнтов. На счету Соболенко четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
В следующем круге Соболенко встретится с американкой Хейли Баптист.
Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале прошлогоднего розыгрыша одолела американку Джессику Пегулу.
