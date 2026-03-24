Кори Гауфф покорила достижение Марии Шараповой и Светланы Кузнецовой на турнирах WTA-1000

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф на чистое второе место по количеству четвертьфиналов (23) турниров категории Tier I / WTA-1000 до достижения 23 лет с момента введения этого формата в 1990 году, опередив россиянок Марию Шарапову и Светлану Кузнецову - обе по 22, сообщает OptaAce в социальной сети X.

Рекорд по этому показателю принадлежит Мартине Хингис (39).

На стадии четвёртого круга турнира категории WTA-1000 в Майами Гауфф обыграла соперницу из Румынии Сорану Кырстю и вышла в четвертьфинал.

В четвертьфинальном поединке Гауфф сразится с победительницей матча между Амандой Анисимовой и Белиндой Бенчич.

Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн.