Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф покорила достижение Марии Шараповой и Светланы Кузнецовой на турнирах WTA-1000

Комментарии

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф на чистое второе место по количеству четвертьфиналов (23) турниров категории Tier I / WTA-1000 до достижения 23 лет с момента введения этого формата в 1990 году, опередив россиянок Марию Шарапову и Светлану Кузнецову - обе по 22, сообщает OptaAce в социальной сети X.

Майами (ж). 4-й круг
23 марта 2026, понедельник. 21:45 МСК
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		3 6
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Рекорд по этому показателю принадлежит Мартине Хингис (39).

На стадии четвёртого круга турнира категории WTA-1000 в Майами Гауфф обыграла соперницу из Румынии Сорану Кырстю и вышла в четвертьфинал.

В четвертьфинальном поединке Гауфф сразится с победительницей матча между Амандой Анисимовой и Белиндой Бенчич.

Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android