Кори Гауфф покорила достижение Марии Шараповой и Светланы Кузнецовой на турнирах WTA-1000
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф на чистое второе место по количеству четвертьфиналов (23) турниров категории Tier I / WTA-1000 до достижения 23 лет с момента введения этого формата в 1990 году, опередив россиянок Марию Шарапову и Светлану Кузнецову - обе по 22, сообщает OptaAce в социальной сети X.
Майами (ж). 4-й круг
23 марта 2026, понедельник. 21:45 МСК
Сорана Кырстя
Окончен
1 : 2
Кори Гауфф
Рекорд по этому показателю принадлежит Мартине Хингис (39).
На стадии четвёртого круга турнира категории WTA-1000 в Майами Гауфф обыграла соперницу из Румынии Сорану Кырстю и вышла в четвертьфинал.
В четвертьфинальном поединке Гауфф сразится с победительницей матча между Амандой Анисимовой и Белиндой Бенчич.
Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн.
Материалы по теме
